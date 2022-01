Vigília no aeroporto de Bagdá no segundo aniversário do assassinato de general iraniano

Uma vigília organizada pelos ex-paramilitares do Hashd Al Shaabi lembrou na noite deste domingo (2), no aeroporto de Bagdá, o segundo aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e de seu representante iraquiano, em um ataque americano com drones.



Em 3 de janeiro de 2020, cumprindo ordens do então presidente americano Donald Trump, um drone armado americano pulverizou o veículo em que viajavam Qassem Soleimani, artífice da estratégia iraniana no Oriente Médio, e Abu Mehdi al-Muhandis, número dois do Hashd al-Shaabi, uma milícia pró-iraniana que agora está integrada às forças de segurança iraquianas.



O ataque noturno foi efetuado na estrada próxima ao aeroporto, onde atualmente fica exposto o veículo em que as duas vítimas viajavam, transformado em um emaranhado de ferro.



No domingo, centenas de pessoas, entre elas apoiadores do Hashd, mas também civis, entre os quais havia crianças e alguns familiares dos mortos, se reuniram neste local para uma cerimônia de aniversário.



Mostrando retratos dos dois líderes mortos, acenderam velas dispostas ao lado do veículo destruído, comprovou um fotógrafo da AFP.



O general Soleimani era o encarregado da Força Qods, unidade de elite a cargo das operações exteriores dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã.



O Irã respondeu à sua morte disparando mísseis contra as bases iraquianas em que havia soldados americanos.



O Iraque é um denário importante das fortes tensões entre os Estados Unidos e o Irã, inimigos declarados.



No sábado, dirigentes do Hashd pediram que todos os soldados americanos se retirem do Iraque, onde estão presentes no âmbito de uma coalizão internacional que luta contra os grupos jihadistas.



As tropas americanas e também os locais vinculados de alguma forma a Washington têm sido alvo de disparos de foguetes ou de drones nos últimos meses no Iraque.