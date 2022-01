Nobel da Paz Pérez Esquivel é hospitalizado, mas se encontra estável

O defensor dos direitos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, de 90 anos, ganhador do Nobel da Paz em 1980, foi hospitalizado devido a uma indisposição, mas se encontra estável, em observação, informou neste domingo (2) a entidade fundada por ele, o Serviço de Paz e Justiça (SERPAJ).



"A tomografia saiu bem. Os médicos descartam que se trate de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Será feita uma ressonância (magnética)", informou o SERPAJ nas redes sociais, ao se referir à internação de Pérez Esquivel no balneário turístico de Mar del Plata.



Arquiteto, escultor, pintor e ativista de causas humanitárias, Esquivel foi contemplado com o Nobel da Paz por sua luta em defesa da democracia e sua militância pelo aparecimento com vida de milhares de desaparecidos na ditadura argentina (1976-83), durante a qual esteve preso.



"Adolfo dormiu bem. Mediram sua pressão, glicose e lhe deram medicação. Encontra-se estável. Ficará em observação por 24 horas para ver sua evolução", acrescentou o informe.



Em um primeiro momento, circulou o rumor de que Esquivel teria sofrido um AVC. O SERPAJ descartou a hipótese e prometeu dar mais informações sobre sua evolução.



Nascido no bairro popular de Sal Telmo de Buenos Aires, desde muito jovem, baseado em suas crenças cristãs, participou de movimentos pela não violência e em favor dos setores mais vulneráveis.



Por causa de suas demandas pelos crimes da ditadura, passou 14 anos preso e outros tantos sob vigilância vigiada. Nesta condição lhe concederam o Nobel, o que causou desconcerto e irritação nos generais do regime, condenados dois anos depois por um plano sistemático de eliminação e desaparecimento de opositores.



"A violência institucionalizada, a miséria e a opressão consagram uma ordem social que beneficia poucos: ricos, cada vez mais ricos às custas de pobres, cada vez mais pobres", disse, ao receber o Nobel.