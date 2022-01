Três mil litros de álcool contrabandeado são jogados em canal no Afeganistão

Os serviços de inteligência afegãos apreenderam cerca de 3.000 litros de álcool contrabandeado e jogaram em um canal de Cabul, enquanto a venda e o consumo de álcool são proibidos pelo regime do Talibã.



Em um vídeo divulgado pela Direção de Inteligência Geral (GDI), os serviços especiais do Emirado Islâmico, vários agentes fardados aparecem despejando barris em um canal.



O GDI disse em nota que 3.000 litros de álcool foram apreendidos e destruídos após uma operação em um distrito da capital afegã, durante a qual três homens foram detidos.



"Os muçulmanos devem abster-se de fabricar e fornecer álcool", disse um alto funcionário da GDI no vídeo.



A venda e o consumo de álcool já eram proibidos pelo governo anterior apoiado pelo Ocidente, mas o Talibã, com uma visão muito rigorosa do Islã, intensificou a repressão desde que assumiu o poder em meados de agosto.



O Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício também emitiu várias recomendações que reduzem os direitos das mulheres.



Twitter