A Assembleia Nacional da África do Sul, onde os deputados se reúnem na Cidade do Cabo, foi completamente destruída neste domingo (2) por um incêndio, informou o porta-voz do Parlamento à AFP.



"A Câmara dos Deputados foi totalmente destruída pelas chamas", disse Moloto Mothapo, explicando que "o fogo ainda não foi controlado".



Até agora, o incêndio causou graves danos materiais, mas não deixou vítimas.