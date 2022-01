Israel bombardeia Gaza após lançamento de foguetes

O exército de Israel anunciou ter bombardeado posições do Hamas no sul da Faixa de Gaza entre a noite de sábado (1) e domingo, após o lançamento de foguetes a partir do enclave palestino.



O Exército israelense informou em um curto comunicado que realizou "ataques contra alvos terroristas na Faixa de Gaza", território palestino sob controle do movimento islamita Hamas.



"Aviões de combate israelenses atacaram um local das brigadas Al Qassam (braço armado do Hamas) a oeste de Khan Yunes", cidade no sul da Faixa de Gaza, informaram à AFP fontes de segurança palestinas.



Também informaram que foram efetuados disparos de artilharia contra uma base de observação do movimento islamita no norte do enclave.



Na manhã deste sábado, dois foguetes lançados da Faixa de Gaza caíram no Mediterrâneo em frente à cidade israelense de Tel Aviv.



As sirenes de alerta não foram ativadas e o sistema de interceptação de foguetes não foi ativado, informou o Exército israelense no comunicado.



Israel e Hamas, inimigos declarados, travaram uma guerra de 11 dias em maio de 2021, a quarta desde 2008.