Polícia encerra festa ilegal com centenas de pessoas na Holanda

A polícia interrompeu neste sábado (1º) uma festa ilegal em uma antiga fábrica na região central da Holanda, onde centenas de pessoas comemoravam desde ontem a virada do ano, informou a mídia local.



A festa começou na noite de sexta-feira (31) no hangar de uma antiga fábrica de tijolos em Rijswijk. Os moradores dos arredores afirmaram ter visto diversos veículos com placas de outros países europeus, como França, Alemanha, Espanha e Itália.



A polícia mobilizou centenas de agentes e dez furgões para acabar com a festa, segundo a emissora pública de televisão NOS.



Apesar de a intervenção policial ter ocorrido sem violência, diversas pessoas foram detidas pelos agentes, segundo o meio local Omroep Gelderland.



As restrições sanitárias foram endurecidas recentemente na Holanda. Uma semana antes do Natal, um novo "confinamento" foi imposto para desacelerar o surto de covid-19 provocado pela circulação da variante ômicron.



O comércio não essencial, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros ficarão fechados até 14 de janeiro, enquanto as escolas reabrirão no dia 9.



A reunião de pessoas só é permitida em áreas abertas, com algumas exceções como os enterros. Por outro lado, não há restrições aos deslocamentos.



