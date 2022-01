Príncipe Charles presta homenagem aos defensores dos direitos humanos

O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, prestou homenagem neste sábado, por ocasião do Ano Novo, aos defensores da "liberdade" e dos "direitos humanos" diante da "perseguição" em países como a Síria e o Afeganistão.



"Ao começarmos o novo ano, vamos tirar um momento para lembrar as muitas pessoas ao redor do mundo que defendem a liberdade e os direitos humanos", disse o príncipe de Gales em uma mensagem divulgada por ocasião do Ano Novo.



"Em lugares como Afeganistão, Síria e Mianmar, entre outros, as ameaças e a realidade da perseguição e da insegurança política e religiosa andam de mãos dadas com uma situação humanitária cada vez mais desastrosa", acrescentou.



"Diante da adversidade, pessoas incrivelmente corajosas, comunidades locais e organizações internacionais respondem a grandes necessidades fornecendo assistência vital", enfatizou.



E afirmou que reza "por uma solução pacífica para estes conflitos".



O príncipe Charles, de 73 anos, assume o lugar de Elizabeth II, 95, que reinou por 70 anos e que está se aposentando gradativamente para cuidar da saúde, desempenhando múltiplas funções oficiais, tanto no Reino Unido como no exterior.