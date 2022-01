Onça avistada no Brasil é solta na Argentina para ajudar esta espécie ameaçada

Uma onça chamada Jatobazinho foi solta em um parque nacional argentino nesta sexta-feira (31) como parte de um programa para aumentar o número de exemplares desta espécie ameaçada.



Foi a oitava onça solta este ano no Parque Nacional Iberá, mas o primeiro macho adulto, segundo o grupo ambientalista Rewilding Argentina, por trás do projeto.



Jatobazinho pesa cerca de 90 quilos e tem pelo bege com manchas pretas.



Ele apareceu pela primeira vez magro e debilitado em uma escola rural de nome Jatobá, no Brasil, em 2018, após cruzar a nado o rio Paraguai.



O felino passou mais de um ano em um abrigo para animais no Brasil até ser mandado para um centro de reintrodução de onças que atua desde 2012 na província de Corrientes, no nordeste da Argentina, onde a espécie estava extinta há 70 anos.



Sebastian Di Martino, biólogo da Rewilding Argentina, disse que a onça precisa estar bem e relaxada ao deixar o abrigo para ser reintroduzida na natureza.



"Se o animal estiver estressado, pode ficar desorientado e ir parar qualquer parte", afirmou.



Ele disse que estas onças foram alimentadas com presas vivas em cativeiro porque precisam aprender a caçar.



No parque Ibera, há muita vida silvestre, como veados, para que possam se alimentar.



As onças são rastreadas com um dispositivo de GPS.



Há planos para soltar agora uma fêmea nascida no centro de reintrodução.



O parque também espera a chegada de três onças selvagens do Paraguai, e de outras duas criadas em cativeiro no Uruguai e no Brasil.



As onças são nativas das Américas.



Estima-se que houvesse mais de 100.000 onças quando os europeus chegaram ao continente, no século XV, e seu hábitat varia de áreas semidesérticas na América do Norte às florestas tropicais da América do Sul.



Grupos conservacionistas dizem que a população de onças na América do Sul caiu 25% ao longo dos últimos 20 anos, à medida que o desmatamento foi destruindo seu hábitat.