Wall Street encerra o ano com nota pessimista

A bolsa de Nova York perdeu terreno nesta sexta-feira (31) na última sessão de 2021, um ano em que os principais índices registraram grandes ganhos e bateram múltiplos recordes apesar da pandemia.



O índice ampliado S&P; 500 teve seu melhor dezembro em mais de uma década e registrou um terceiro ano consecutivo de lucro de dois dígitos.



O índice bateu recordes 70 vezes este ano, só superado por 1954, disse o analista Sam Stovall. "2021 foi um ano muito bom", destacou.



O S&P; 500 ganhou 27,1% no ano, enquanto o índice de referência Dow Jones Industrial Average subiu 18,7%.



As ações de tecnologia de alto nível impulsionaram o Nasdaq em 21,4%.



No último dia do ano, os investidores tiveram poucas notícias sobre quais negociar, com o foco principal no impacto potencial da contagiosa variante ômicron do coronavírus.



O S&P; caiu 0,3% para fechar em 4,766.18, o Dow perdeu cerca de 0,2% para fechar em 36.338,3, enquanto o Nasdaq caiu 0,6% a 15.644,97.



"É bom encerrar o ano de forma tranquila porque foi um dos meses de dezembro mais voláteis que tivemos em um bom tempo", assegurou Art Hogan, da National Securities.