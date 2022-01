Elizabeth II nomeia sua nora, Camilla, dama da Ordem da Jarreteira

Camilla, esposa do príncipe-herdeiro britânico Charles, foi nomeada nesta sexta-feira (31) pela rainha Elizabeth II Dama da Ordem da Jarreteira (Order of the Garter em inglês), título da cavalaria mais prestigioso da Grã-Bretanha, marcando assim seu protagonismo crescente na monarquia.



"Sua Majestade, a Rainha, está encantada de nomear Sua Alteza Real, a Duquesa da Cornualha (...), como Dama Real da Nobilíssima Ordem da Jarreteira", informou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



Esta distinção é concedida pela rainha sem o assessoramento do primeiro-ministro. Com esta ordem, Camilla terá a mesma posição dos filhos da monarca.



A distinção representa uma grande honra para Camilla, de 74 anos, personagem-chave da monarquia britânica após ter sido por muito tempo amante do príncipe Charles durante seu casamento com a popular princesa Diana, razão pela qual não era querida pelo público.



A Duquesa da Cornualha ganhou visibilidade e popularidade graças aos numerosos compromissos, já que a rainha Elizabeth II, de 95 anos, retirou-se da vida pública por motivos de saúde.



Camilla casou-se com o príncipe Charles em 2005 em uma discreta cerimônia civil e na ausência da soberana.



O status da duquesa tem sido alvo de debates intermináveis sobre se ela se tornará rainha consorte ou princesa consorte quando seu marido subir ao trono.



Durante o casamento, Camilla optou por não tomar o título Princesa de Gales, antes ostentado por Diana, para não ofender a opinião pública.



A Ordem da Jarreteira foi fundada pelo rei Edward III em 1348, durante a Guerra dos Cem Anos.