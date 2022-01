Petróleo recua na última sessão do ano, após auge em 2021

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (31) na última sessão do ano em um mercado de volumes reduzidos, enquanto os investidores se perguntam se o auge alcançado em 2021 vai se manter.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março, em seu primeiro dia de uso como contrato de referência, caiu 2,20% a 77,78 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro encolheu 2,31% a 75,21 dólares.



Em 2021, o preço do Brent escalou mais de 50% e o de WTI mais de 55%, impulsionados pela reativação da demanda com o fim das restrições sanitárias no começo do ano.



Do lado da oferta, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados no âmbito da Opep+ só aceitaram uma reabertura prudente das comportas a cada mês.



Deste modo, as referências do petróleo cru tiveram seu melhor ano desde 2009.



Ao iniciar 2022, os mercados petroleiros vão acompanhar de perto a partir da terça-feira a reunião mensal da Opep+, que deve decidir se manterá ou não seu programa de flexibilização progressiva de seus limites de produção.



Em dezembro, decidiram aumentar suas cotas de produção em 400.000 barris diários.