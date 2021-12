Betty White, estrela de 'Supergatas', morre aos 99 anos (imprensa)

A atriz Betty White, que fez rir os telespectadores americanos por mais de sete décadas ao protagonizar séries populares como "Supergatas", morreu aos 99 anos, noticiaram nesta sexta-feira (31) vários veículos de comunicação dos Estados Unidos, citando seu agente.



"Embora Betty estivesse prestes a completar 100 (anos), pensei que viveria para sempre", disse o agente Jeff Witjas, citado pela revista People.



"Eu sentirei muitas saudades dela, assim como o mundo animal, que ela amava tanto", acrescentou, em alusão à longa atuação da atriz como defensora da causa do bem-estar dos animais.



"Não penso que Betty tivesse medo de morrer porque sempre quis estar com seu amado marido, Allen Ludden. Ela acreditava que o encontraria de novo", emendou.



O site de notícias sobre entretenimento TMZ citou fontes policias ao reportar que a atriz morreu em casa nesta sexta-feira. A causa da morte não foi revelada.



Pioneira ganhadora do Emmy, a comediante teve uma das carreiras mais longas da história do showbiz: ela começou a aparecer regularmente na televisão em 1949 e dublou "Toy Story 4" em 2019.



No total, ganhou cinco Emmys, incluindo um por sua trajetória artística.



Betty foi uma das primeiras mulheres produtoras ao trabalhar na sitcom dos anos 1950 "Life with Elizabeth", que ela também estrelou.



Já nonagenária, ela interagia com seus fãs jovens no Instagram.



"É incrível que eu ainda esteja no mercado e que vocês ainda estejam me tolerando!", escreveu ela por ocasião do Emmy em 2018.



A notícia de sua morte provocou uma enxurrada de homenagens. O presidente americano, Joe Biden, referiu-se a ela como "uma senhora adorável.



"Noventa e nove anos. Como minha mãe diria, Deus a ama!", disse ele a jornalistas.



Betty Marion White nasceu em 17 de janeiro de 1922 na periferia de Chicago. A família se mudou para a Califórnia durante a Grande Depressão.



Ela dizia que seu amor pela atuação tinha surgido durante uma produção escolar, mas atribuiu aos pais, uma dona de casa e um executivo de uma companhia de iluminação, como sua inspiração para a comédia.