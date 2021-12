Autor de uma série de homicídios nos Estados Unidos antecipou seus crimes em livros

O homem que matou cinco pessoas antes de ser baleado pela polícia no Colorado na segunda-feira previu os assassinatos e citou algumas de suas vítimas em romances de ficção científica, segundo a polícia e a imprensa americana.



"Estamos cientes dos livros escritos pelo suspeito sob um pseudônimo, que são elemento de nossa investigação", confirmou um porta-voz da polícia de Denver à AFP.



O homem, identificado como Lyndon McLeod pela polícia, publicou a trilogia "Sanction", entre 2018 e 2020, sob o nome de Roman McClay. Nas fotos de suas redes sociais, ele aparece com barba e cabelos castanhos, além de tatuagens no braço e no peito.



De acordo com um comentário postado no site do autor, os livros contam a história de "um político / milionário que quer usar a tecnologia genética para reescrever o DNA de criminosos, como assassinos em série ou pessoas violentas".



De acordo com a mídia americana, no primeiro volume, um homem chamado Lyndon MacLeod mata um personagem chamado Michael Swinyard em um prédio em Denver. As autoridades confirmaram que este é o nome de uma das vítimas que foi morta no endereço mencionado no livro.



Em outro volume, o autor relata o assassinato de uma mulher, Alicia Cárdenas, também identificada como uma das vítimas. O nome do suspeito também consta de documentos administrativos vinculados a um local comprado há alguns anos por Cárdenas.



Na segunda-feira, o homem de 47 anos abriu fogo pela primeira vez em um estúdio de tatuagem em Denver, matando a tatuadora e dona da loja Alicia Cárdenas.



Em seguida, matou Michael Swinyard e foi para Lakewood, nos arredores de Denver, onde matou um homem em outro estúdio de tatuagem e uma recepcionista de hotel.



Ele foi morto por uma policial, que também ficou ferida no tiroteio.