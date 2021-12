Rússia classifica duas membros das Pussy Riot como 'agentes estrangeiras'

A Rússia adicionou nesta quinta-feira (30) à sua lista de "agentes estrangeiros" duas membros do grupo de contestação Pussy Riot e um escritor satírico de primeira ordem.



Nadezhda Tolokónnikova, uma das principais figuras das Pussy Riot, e Veronika Nikulshina, outra membro, foram adicionadas a esta lista, que já possui 111 nomes, anunciou o Ministério da Justiça.



O escritor Viktor Shenderovich, conhecido pelas suas críticas ao poder, também foi adicionado. Essa classificação obriga as pessoas e organizações a mostrá-la em todas as suas publicações.



"Esses indivíduos forneceram documentos sistematicamente a um círculo indeterminado de pessoas, recebendo financiamento do exterior", afirmou o Ministério da Justiça.



Outras cinco pessoas foram adicionadas à lista nesta quinta-feira, incluindo a jornalista Taissiya Bekbulatova e o colecionador de arte Marat Gelman.



Nadezhda Tolokónnikova faz parte das três membros das Pussy Riot condenadas à prisão em 2012 por terem cantado uma "oração punk" contra o presidente Vladimir Putin na catedral do Cristo Salvador de Moscou, performance que deixou o grupo mundialmente famoso.



Nadezhda Tolokónnikova reagiu à sua designação de "agente estrangeira" publicando uma foto nas redes sociais, com um comunicado em que declara que não pensa em cumprir com a obrigação legal de mencionar seu status em todas as suas publicações.



"Rússia será livre!", lançou.



As organizações de defesa da liberdade de expressão acusam o governo russo de usar essa ferramenta aprovada em 2012 para silenciar as vozes críticas ao poder.