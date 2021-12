Hong Kong: jornal Stand News anuncia fechamento após operação policial e detenções

O jornal digital Stand News, de Hong Kong, anunciou nesta quarta-feira (29) que vai encerrar as atividades, após uma operação policial na redação e a detenção de vários funcionários e ex-funcionários da publicação.



Em um comunicado divulgado no Facebook, o Stand News informou que seu editor-chefe Patrick Lam pediu demissão e os demais funcionários foram demitidos.



"Devido à situação atual, o Stand News vai parar de operar imediatamente e deixará de atualizar seu site e redes sociais", afirma a mensagem.



O site e contas das redes sociais serão retirados do ar em breve.



O jornal pró-democracia agradece os leitores e recorda que foi criado como um meio de comunicação sem fins lucrativos em dezembro de 2014 para "tomar uma posição por Hong Kong".



"O Stand News era editorialmente independente e se dedicava a proteger os valores centrais de Hong Kong, como a democracia, os direitos humanos, a liberdade, o Estado de direito e a justiça", afirma o comunicado.



Mais de 200 policiais participaram nesta quarta-feira em uma operação na redação do jornal, durante a qual seis pessoas foram detidas e material jornalístico foi apreendido.



O Stand News é o segundo meio de comunicação fechado em Hong Kong após uma operação policial. O jornal pró-democracia Apple Daily encerrou as atividades em junho, quando teve os bens congelados.



A repressão à imprensa local em Hong Kong, sede regional de várias publicações internacionais, aumentou depois dos grandes protestos pró-democracia de 2019 e da posterior imposição de uma lei de segurança nacional por Pequim, usada para calar a dissidência.