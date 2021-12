Procuradoria peruana interroga presidente Castillo sobre promoções militares

A Procuradoria peruana interroga o presidente Pedro Castillo nesta terça-feira (28) em um caso sobre suposta pressão para promover militares ligados ao governo de esquerda.



"A recepção da declaração testemunhal do presidente Pedro Castillo Terrones estará a cargo do procurador adjunto supremo, Ramiro González", indica nota da Procuradoria.



O presidente peruano dá seu depoimento na sede do Executivo, no Palácio do Governo.



A procuradora da Nação, Zoraída Ávalos, que deveria receber o depoimento, não participa, após ter sido internada numa clínica por problemas de saúde.



De acordo com a Procuradoria, o objetivo é receber a declaração do presidente, uma vez que Castillo não aparece como investigado no caso que ainda se encontra em fase preliminar.



A entidade abriu o processo em 11 de novembro contra os então ministros da Defesa, Walter Ayala, e o secretário da Presidência, Bruno Pacheco, alegando suposta pressão sobre chefes do Exército e da Aeronáutica para favorecer alguns oficiais no processo anual de promoções.



Ambos os funcionários pediram demissão e estão sendo investigados para apurar se incorreram "na suposta prática dos crimes de abuso de autoridade e de patrocínio ilegal, previstos e sancionados no Código Penal", segundo um documento do Ministério Público.



O caso ficou conhecido quando Castillo surpreendentemente destituiu o chefe do Exército, general José Vizcarra, e o chefe da Força Aérea, general Jorge Chaparro, no início de novembro.



Os dois generais afirmaram que suas saídas ocorreram devido a atritos com Ayala e Pacheco, que lhe pediram que promovessem irregularmente funcionários ligados ao governo.



Os chefes militares foram nomeados por Castillo em agosto. As promoções supostamente promovidas por funcionários do governo não se concretizaram.



Castillo, no poder desde 28 de julho, derrotou por pouco Keiko Fujimori nas urnas. Seu mandato termina em 2026.



