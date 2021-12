Rede de fast food israelense vende hambúrguer preparado por robô

A rede israelense de fast food BBB oferece há alguns dias um hambúrguer vegetariano elaborado e preparado por um robô, que adapta a cocção e os ingredientes de acordo com os clientes.



"Esta é a primeira vez que uma máquina faz automaticamente um hambúrguer personalizado", disse Racheli Vizman, CEO da SavorEat, uma start-up israelense especializada na produção de alternativas de carne, à AFP nesta terça-feira (28).



Cada pessoa pode escolher a quantidade de proteína ou gordura vegetal do seu bife, bem como o seu tamanho e cozimento, através de um aplicativo.



O "chef robô", do tamanho de um grande forno, pode fazer três bifes diferentes simultaneamente.



O dispositivo mistura vários ingredientes como feijão, batata e grão de bico para formar uma textura "que lembra carne de verdade", explica Vizman, que fundou sua empresa em 2018 com dois professores da Universidade Hebraica de Jerusalém.



Tudo cozinha em minutos, disse Vizman, destacando que o produto, sem proteína animal, é kosher, segundo o código alimentar do judaísmo.



O hambúrguer está sendo vendido atualmente em um restaurante na cidade de Herzliya, perto de Tel Aviv, por cerca de 60 siclos (19 dólares, 17 euros), e vem com batatas fritas e uma bebida.