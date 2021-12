Finlândia impede a entrada de viajantes estrangeiros não vacinados contra a covid

Estrangeiros não vacinados contra a covid-19 não poderão entrar na Finlândia a partir desta terça-feira(28), mesmo que tenham um teste negativo, anunciou o governo, que busca conter a nova onda da pandemia causada pela variante ômicron.



Apenas aqueles com teste negativo e vacinação completa ou comprovante de que já superaram a doença poderão entrar na Finlândia, anunciou o Ministério do Interior após uma reunião governamental.



Um porta-voz da Guarda de Fronteira confirmou à AFP que os não vacinados seriam rejeitados, a menos que fossem menores de 16 anos ou incluídos em uma lista de exceções (residentes na Finlândia, trabalhadores essenciais, diplomatas, etc.)



"Qualquer que tenha origem no exterior, todos devem apresentar um certificado de vacinação e um teste negativo de menos de 48 horas", disse à AFP Tomi Kivenjuuri, chefe da Guarda de Fronteira da Finlândia.



Cidadãos da União Europeia também são afetados pela medida, que entrou em vigor às 14h GMT(11h no horário de Brasília).



Profissionais de saúde e de transporte, viajantes com razões familiares imperiosas ou mesmo pessoas com necessidade de assistência humanitária também estão na lista de exceções, assim como alguns trabalhadores fronteiriços de municípios na Suécia e na Noruega.