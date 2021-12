Putin convida presidente iraniano para visita a Moscou em 2022

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, deve visitar a Rússia no início de 2022, a convite de seu homólogo russo, Vladimir Putin - informou o porta-voz do governo iraniano nesta terça-feira (28).



"No âmbito da interação estratégica entre Irã e Rússia, Putin convidou nosso presidente para visitar a Rússia", disse o porta-voz, Ali Bahadori-Jahromi.



Segundo ele, o encontro deve acontecer no início de 2022. Será a primeira visita de um presidente iraniano à Rússia desde 2017, ano em que o antecessor de Raisi, o moderado Hassan Rohani, esteve em Moscou.



A visita se concentrará na "cooperação bilateral, regional e nacional", incluindo "a econômica e comercial", completou o porta-voz.



Por muito tempo antagonistas, Rússia e Irã melhoraram suas relações nos últimos anos com uma aproximação econômica, política e militar.