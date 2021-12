Número de migrantes mortos em naufrágios na Grécia sobe para 31

A guarda costeira grega anunciou nesta terça-feira (28) que o corpo de um homem de 30 anos foi encontrado na costa da ilha de Tinos, o que eleva para 31 o número de migrantes mortos em naufrágios na semana passada nas águas do país.



"De acordo com depoimentos de sobreviventes, o homem estava no barco durante o acidente", afirma o comunicado da guarda costeira grega, referindo-se a um naufrágio ocorrido na sexta-feira perto da ilha de Paros.



Na noite de sexta-feira, socorristas recuperaram no mar os corpos de 16 migrantes - 12 homens, três mulheres e um bebê - e resgataram 63 pessoas após um barco afundar perto da ilha no Mar Egeu.



Os sobreviventes afirmaram que havia 80 pessoas na embarcação, que deixou a costa oeste da Turquia com destino à Itália.



A polícia portuária grega também anunciou nesta terça-feira a detenção de três dos 63 resgatados, suspeitos de tráfico de migrantes.



O naufrágio de sexta-feira foi o terceiro em três dias em águas gregas, matando 31 pessoas.



A ONU calcula que cerca de 2.500 pessoas morreram ou desapareceram no mar em sua tentativa de chegar à Europa de janeiro a novembro deste ano.



Quase um milhão de pessoas, principalmente refugiados sírios, chegaram à União Europeia em 2015 depois que passaram pelas ilhas gregas próximas da Turquia.