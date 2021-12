Estrela de Bollywood Salman Khan sobrevive a duas picadas de cobra

O astro de Bollywood Salman Khan, de 56 anos, muito famoso na Índia, contou, na segunda-feira (27), que foi picado duas vezes por uma cobra que ele tentava expulsar de sua casa de campo, perto de Mumbai.



Armado com um pedaço de pau, "peguei a cobra com cuidado e tirei-a de lá. Aí ela se enroscou (na vara), começou a subir e me picou. Os aldeões começaram a gritar 'hospital, hospital, hospital' (...) Houve muita confusão. A cobra era um pouco venenosa e me picou de novo", relatou o ator indiano.



Já no hospital, recebeu soro antiofídico e ficou em observação. Recebeu alta seis horas depois.



Segundo ele, o animal foi deixado na selva.



A Índia registrou em torno de 58.000 mortes relacionadas a picadas de cobra por ano - ou 160 por dia - entre 2000 e 2019, de acordo com um estudo publicado no ano passado.



Apesar de polêmico, Khan é uma das maiores celebridades de Bollywood. Foi condenado pela morte de um morador de rua atropelado por seu carro em 2002, mas acabou sendo absolvido.