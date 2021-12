EUA: Mais de 800 papagaios que viviam em um quarto são entregues a um abrigo de animais

Um abrigo de animais do estado de Michigan recebeu um presente inesperado: mais de 800 papagaios doados pelo filho de um homem que os mantinha amontoados em um quarto em sua casa, relataram o estabelecimento e a imprensa local.



"Três associações de proteção de pássaros estão trabalhando juntas hoje para ajudar os mais de 800 periquitos que nos entregaram", disse o Grupo de Bem-Estar Animal de Detroit em uma postagem no Facebook neste domingo (26).



O filho de um coletor de animais cujo projeto avícola saiu do controle entregou 497 papagaios a este refúgio na véspera de Natal, antes de retornar no domingo com 339 outras aves. "Um presente de Natal que não esperávamos", comentou a associação.



"Essas aves vêm de um ambiente extremamente insalubre e a irresponsabilidade de seu dono é enfurecedora", continuou o refúgio.



Segundo seu filho, o dono dos pássaros os mantinha trancados em gaiolas em um quarto de sua casa e gastava 1.200 dólares por mês para alimentá-los, informou o Detroit Free Press.



"Eles estavam um em cima do outro e sufocando. Eles estavam muito, muito estressados, mal se moviam. Tivemos que retirá-los e colocá-los em gaiolas diferentes", disse ao jornal Kelley LeBonty, que dirige o abrigo da organização.



Os animais estarão disponíveis para adoção após serem examinados por um veterinário. Alguns requerem atendimento urgente, segundo a associação, que especifica que a adoção de aves como essas é um compromisso sério, já que vivem em média entre 6 e 15 anos.



Nos Estados Unidos, as pessoas que coletam animais descuidadamente podem ser processadas. O Grupo de Bem-Estar Animal de Detroit, entretanto, enfatizou que não havia contatado as autoridades sobre o caso.