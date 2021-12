Presidente do México anuncia pagamento de impostos por magnata Carlos Slim

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira (27) que o homem mais rico do país, Carlos Slim, pagou cerca de 1,35 bilhão de dólares em impostos pela venda de uma filial nos Estados Unidos de seu consórcio América Móvil.



"A América Móvil vendeu uma filial nos Estados Unidos e eles pagaram no México, no dia 16 de dezembro, 28 bilhões de pesos ao Tesouro Público" (cerca de 1,35 bilhão de dólares), escreveu López Obrador no Twitter.



O presidente fez o anúncio junto com uma fotografia durante um café da manhã com Slim, cuja fortuna é estimada em cerca de 63 bilhões de dólares.



"Tomei café com Carlos Slim, que, além de amigo e bom empresário, contribui para o desenvolvimento do país", disse. Em 23 de novembro, a América Móvil informou que havia concluído a venda de sua participação na Tracfone, a maior operadora de serviços móveis dos Estados Unidos, para a Verizon.



Para a transação, a empresa de Slim recebeu US$ 3,625 bilhões e 57 milhões de ações da Verizon.



Embora López Obrador mantenha uma relação distante com a iniciativa privada mexicana, ele é próximo de Slim, cujos consórcios participam de vários setores da economia mexicana, como construção e mineração.