Turquia pede à Rússia revisão das demandas 'unilaterais' sobre Ucrânia

A Turquia pediu ao governo russo, nesta segunda-feira (27), que abandone suas exigências "unilaterais" e adote uma abordagem mais construtiva para resolver a crise com as potências ocidentais e com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sobre a Ucrânia.



"Para que uma proposta seja aceita, ela deve ser aceitável para ambas as partes", disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.



Rússia e OTAN "têm de chegar com propostas que ambas as partes possam aceitar (...). Uma abordagem unilateral e irredutível não será aceitável para nenhuma das partes", advertiu Cavusoglu, ressaltando que o tema ucraniano não é uma questão "unilateral".



Em 12 de janeiro, está prevista uma reunião do Conselho OTAN-Rússia, órgão de consulta criado em 2002 entre os dois blocos.



Em 17 de dezembro, a Rússia divulgou duas propostas de tratado para limitar, drasticamente, a influência americana e da OTAN perto de suas fronteiras.



Os documentos foram publicados em plena tensão entre a Rússia e o Ocidente ao longo da fronteira com a Ucrânia, onde americanos e europeus acusam Moscou de preparar uma ofensiva militar.



Os dois textos apresentados - um em relação à OTAN, e outro, com os Estados Unidos - pretendem impedir uma nova ampliação da Aliança Atlântica para o leste e o estabelecimento de bases militares americanas em antigos países soviéticos.



Na quinta-feira, União Europeia e Otan voltaram a manifestar seu apoio à Ucrânia.



Há sete anos, a Aliança Atlântica denuncia, sistematicamente, a anexação da península ucraniana da Crimeia, por parte da Rússia, exigindo que se respeite a soberania territorial da Ucrânia.



A Rússia e os países ocidentais se acusam mutuamente de provocação, ao aumentarem suas capacidades militares em suas fronteiras comuns.



No início de dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, criticou o uso, por parte do Exército ucraniano, de drones militares fornecidos pela Turquia. Ancara também provocou a irritação da OTAN por comprar um sistema de defesa russo, apesar de ser membro da aliança.