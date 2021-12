Policia investiga como jovem invadiu castelo para 'assassinar' rainha Elizabeth 2ª no Natal

No vídeo, homem aparece falando diante da câmera dizendo que queria "assassinar Rainha" em missão de "vingança" (foto: Getty Images)

A polícia do Reino Unido está investigando um vídeo de um homem que foi encontrado com uma besta (arco que dispara flechas e é acionado por gatilho) no Castelo de Windsor no dia de Natal.

A gravação, obtida pelo jornal britânico The Sun, mostra uma pessoa mascarada com um capuz segurando a arma.

O homem aparece falando para a câmera dizendo que queria "assassinar a rainha" em uma missão de "vingança".





A Scotland Yard confirmou que os detetives estavam "avaliando o conteúdo de um vídeo" após a prisão de um jovem de 19 anos de Southampton.

O porta-voz da polícia não quis comentar sobre a identidade da pessoa no vídeo.

O Palácio de Buckingham também não quis fazer comentários.

Um suspeito de 19 anos foi encaminhado a um hospital psiquiátrico depois de ser encontrado no castelo.

Ele foi preso por volta das 8h30 (5h30 no horário de Brasília) no dia de Natal e inicialmente detido por suspeita de violação ou invasão de um local protegido e posse de uma arma ofensiva.

A rainha Elizabeth 2ª estava no Castelo de Windsor para o Natal onde celebrou a data com o príncipe Charles e sua mulher, Camilla, a duquesa de Cornualha, assim como com seu filho mais novo, príncipe Edward, o conde de Wessex e sua esposa Sophie, a condessa de Wessex.

