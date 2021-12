O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo(26) que está "de coração partido" com a morte de Desmond Tutu, mas disse que o legado do arcebispo sul-africano transcende as fronteiras e "ecoará através dos tempos".



Em declaração conjunta com a primeira-dama, Jill Biden, o presidente elogiou a "coragem e clareza moral" do ícone da luta contra o apartheid, que morreu neste domingo aos 90 anos.



"Desmond Tutu seguiu seu chamado espiritual para criar um mundo melhor, mais livre e igual", disse os Biden.