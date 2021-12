ONU se diz 'horrorizada' com relatos de massacre de civis na Birmânia

O subsecretário-geral da ONU, Martin Griffiths, disse neste domingo (26) que ficou "horrorizado com as notícias de um ataque a civis" na Birmânia em 24 de dezembro.



O funcionário do alto escalão da ONU qualificou de "credível" a informação sobre a descoberta de trinta corpos em veículos incendiados no estado de Kayah (leste).



"Condeno esses eventos graves", declarou Griffiths em um comunicado, no qual exortou "as autoridades a iniciarem imediatamente uma investigação séria e transparente".



Fotos postadas nas redes sociais no sábado mostraram dois caminhões e um carro incendiados em uma estrada no município de Hpruso, no estado de Kayah, com corpos dentro.



Um líder das Forças de Defesa do Povo (PDF), contrário ao governo, disse à AFP que havia encontrado pelo menos 27 corpos.



De acordo com o observatório Myanmar Witness, "35 pessoas, incluindo crianças e mulheres, foram queimadas e mortas pelos militares em 24 de dezembro no município de Hpruso."



Um porta-voz da junta militar, Zaw Min Tun, admitiu que ocorreram confrontos na área na sexta-feira e que soldados mataram várias pessoas, sem dar mais detalhes.



A ONG Save the Children anunciou mais tarde que dois de seus funcionários na Birmânia estavam "desaparecidos".



"Apelo às forças birmanesas e a todos os grupos armados na Birmânia para que tomem todas as medidas necessárias para proteger os civis", disse Griffiths.



A Birmânia está mergulhada no caos desde o golpe ocorrido no início de fevereiro, que encerrou uma transição democrática de 10 anos.



Em 10 meses, mais de 1.300 civis morreram, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos (AAPP), uma ONG local.



Em resposta, milícias de cidadãos das PDF surgiram no país e regularmente infligem reveses ao poderoso exército birmanês.