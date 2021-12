Ex-presidente grego Karolos Papoulias morre aos 92 anos

O ex-presidente grego Karolos Papoulias, que era o chefe de Estado do país durante os piores momentos da crise econômica da década passada, morreu neste domingo aos 92 anos.



"Com tristeza, enviamos nossas últimas saudações a Karolos Papoulias", afirmou a atual presidente do país, Katerina Sakellaropoulou, em um comunicado, no qual reconhece sua "vigorosa defesa da coesão social e da unidade nacional".



Papoulias, um dos fundadores do Movimento Socialista Pan-Helênico (PASOK), presidiu a Grécia por uma década, de 2005 a 2015, durante a pior crise política e econômica do país em muitos anos.



Sua popularidade foi abalada ao apoiar os programas de austeridade que os credores internacionais exigiram do país. Ele abriu mão do salário em um gesto de solidariedade com os "sacrifícios do povo".



Nascido en Ioannina, (noroeste da Grécia) em 1929, estudou Direito em Atenas, na Itália e Alemanha. Papoulia exercia a advocacia desde 1963.