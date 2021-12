Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul, morre aos 90 anos

O arcebispo anglicano Desmond Tutu, um símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, morreu neste domingo (26) aos 90 anos, o que provocou uma série de homenagens a um dos últimos ícones de sua geração.



"O falecimento do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida de nossa nação a uma geração de sul-africanos excepcionais que nos deixou uma África do Sul liberta", afirmou o presidente Cyril Ramaphosa em um comunicado.



Ramaphosa expressou "em nome de todos os sul-africanos" sua "profunda tristeza com a morte" de uma figura essencial da história sul-africana, pouco mais de um mês depois do falecimento de Frederik de Klerk, o último presidente branco do país.



"Desmond Tutu era um patriota sem igual; um líder de princípios e pragmatismo que deu sentido à compreensão bíblica de que a fé sem obras está morta", completou.



"Um homem de intelecto extraordinário, integridade e invencibilidade contra as forças do apartheid, ele também era terno e vulnerável em sua compaixão por aqueles que sofreram opressão, a injustiça e a violência sob o apartheid, e pelas pessoas oprimidas ao redor do mundo", recordou Ramaphosa.



Após a chegada da democracia em 1994 e da eleição de seu amigo Nelson Mandela como presidente, Desmond Tutu, que criou o termo "Nação Arco-Íris" para a África do Sul, presidiu a Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR), criada com a esperança de virar a página do ódio racial.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou "profunda tristeza" pela morte do arcebispo sul-africano, de quem elogiou a "liderança intelectual".



"Foi uma figura chave na luta contra o apartheid e na luta para criar uma nova África do Sul. E será lembrado por sua liderança espiritual e bom humor irreprimível", escreveu Johnson no Twitter.



O "Arch", diminutivo de arcebispo em inglês, tinha problemas de saúde por um câncer de próstata diagnosticado em 1997 e não falava mais em público, mas nunca esquecia de acenar para as câmeras durante suas aparições.



Ele faleceu tranquilamente às 7H00 (2H00 de Brasília), de acordo com várias pessoas próximas à família entrevistadas pela AFP>



Com seu sorriso famoso ou com um olhar curioso por trás da máscara, ele ainda chamava a atenção do público, como quando foi vacinado contra a covid-19 ou durante uma cerimônia religiosa para celebrar os seus 90 anos.



Em sua antiga paróquia, a Catedral de St George, uma oração foi celebrada em sua memória. E várias pessoas começaram a se reunir com flores diante de sua casa.



"Sua morte é tão triste, era um homem profundamente bom", disse Diane Heard, uma aposentada.



- Perda "incomensurável" -



A Fundação Mandela afirmou que a morte de Tutu é uma "perda incomensurável".



"Para tantas pessoas na África do Sul e no mundo inteiro, sua vida foi uma bênção", afirmou a fundação, que o chamou de pensador, líder e pastor.



As homenagens também vieram do grupo de personalidades conhecido como "The Elders", uma organização criada em 2007 por Mandela e da qual Tutu foi o primeiro presidente.



Em um comunicado, a instituição - que tem a presença de Ban Ki Moon, Kofi Annan, Jimmy Carter, entre outros - criada para resolver problemas aparentemente sem solução, elogiou Tutu como uma "inspiração".



"The Elders perderam um amigo querido, com um sorriso contagioso e senso de humor travesso que encantaram a todos. O mundo perdeu uma inspiração - mas uma cujas realizações nunca serão esquecidas".



Desmond Tutu ganhou fama nos momentos mais complicados do apartheid quando, como líder religioso, comandou passeatas pacíficas contra a segregação e para pedir sanções contra o regime de supremacia branca.



Ao contrário de outros ativistas da época, sua posição o salvou de ser preso e sua luta pacífica foi reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz em 1984.



Fiel a seus compromissos, Desmond Tutu foi um duro crítico dos sucessivos governos do Congresso Nacional Africano (ANC na sigla em inglês), movimento e partido que lutou contra o apartheid antes de chegar ao poder. Também criticou o ex-presidente Thabo Mbeki, assim como a corrupção e as falhas na luta contra a aids.



Em todas as áreas criticou o 'status quo' em temas como raça, direitos dos homossexuais e, inclusive, expressou apoio ao movimento a favor da morte assistida.



E encarou a morte de frente.



"Eu me preparei para minha morte e deixei claro que não desejo ser mantido vivo a qualquer custo", afirmou em um artigo publicado no jornal The Washington Post em 2016.



"Espero ser tratado com compaixão e ter permissão para passar à próxima fase da jornada da vida da maneira que escolhi", completou.



Desmond Tutu deixa uma viúva, Nomalizo Leah Shenxane, e quatro filhos