Fortes chuvas deixam mais de 11 mil desalojados na Bahia

Mais de 11.000 pessoas foram desalojadas e cerca de 4.000 estão desabrigadas até este sábado (25) devido a intensas chuvas registradas nos últimos dias no sul da Bahia, onde 19 municípios sofrem com inundações, informaram as autoridades locais.



As fortes chuvas na região desde o início de novembro também provocaram 17 mortes, a última registrada na quinta-feira, segundo um balanço da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).



Um total de 66 municípios encontram-se em situação de emergência em função dos temporais nas últimas horas.



O número de desalojados chegou a 11.260 e o de pessoas que precisam de abrigo subiu para 4.185, de acordo com os últimos dados da Sudec sobre os municípios atingidos, entre eles Guaratinga, Itororó e Coaraci.



Os governos federal e estadual montaram neste sábado uma operação conjunta, com a colaboração de outros estados, para mobilizar pessoal, aeronaves e equipamentos e socorrer os moradores das áreas alagadas.



"Estamos totalmente mobilizados, tomando todas as medidas, para assegurar o apoio necessário às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Bahia neste Natal", declarou neste sábado em mensagem de vídeo o governador da Bahia, Rui Costa, ao anunciar a criação de uma base de apoio em Ilhéus, no sul do estado.



Também foram registrados inundações e interrupções no tráfego em 17 estradas, algumas atingidas por deslizamentos de terra ou de pedra, informou a secretaria de infraestrutura local.



Em uma mostra do fenômeno climático, a capital Salvador acumulou até sexta-feira 250 mm de chuva no mês, um número cinco vezes maior que a média histórica de 58 mm para dezembro, indicou a Defesa Civil.