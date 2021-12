Em seu primeiro Natal na Casa Branca, Joe Biden elogiou neste sábado(25) a "imensa coragem" dos americanos diante da pandemia e os convidou a buscar "luz" e união nas dificuldades.



"Este ano vimos a imensa coragem, força, resiliência e determinação de todos vocês que se preocupam, confortam, ensinam, protegem e servem o país", escreveu o presidente dos Estados Unidos em uma mensagem também assinada por sua esposa, Jill Biden, por ocasião do feriado cristão.



"Vocês mostram, várias vezes, que nossas diferenças são preciosas e nossas semelhanças infinitas", disse o presidente democrata, à frente de um país profundamente dividido em uma infinidade de questões.



"Oramos pela promessa do Evangelho, de encontrar a luz nas trevas, que é talvez o esforço mais americano que existe", disse Biden, um católico devoto, em sua mensagem.



O casal presidencial, diante de um país castigado pela pandemia e frustrado com o aumento da inflação, deu ênfase especial às tradições de fim de ano, como perdoar um peru no Dia de Ação de Graças e decorar a Casa Branca.



No entanto, Biden foi surpreendido na sexta-feira pelo clima político particularmente amargo que prevalece no país. Uma divertida conversa ao telefone com uma família sobre o papai Noel mudou quando um pai, a quem Biden tinha acabado de desejar boas festas, o insultou.



Segundo os repórteres presentes, o homem respondeu: "Feliz Natal" seguido de "Vamos, Brandon!", frase usada pelos partidários de Donald Trump de forma depreciativa contra o presidente, equivalente a "vai se f... Biden".