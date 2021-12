Irã diz que não enriquecerá urânio a mais de 60% em caso de fracasso das negociações

O Irã não tem a intenção de enriquecer urânio a mais de 60% em caso de fracasso das negociações sobre seu programa nuclear, afirmou o diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica, Mohammad Eslami.



Entrevistado pela agência de notícias russa RIA Novosti sobre a possibilidade de o Irã aumentar o nível de enriquecimento de urânio caso as negociações não tenham sucesso, Eslami respondeu "não".



"Nossos objetivos relacionados ao enriquecimento de urânio estão atendendo às nossas necessidades industriais e de produção ... e às de nosso povo", disse.



Após cinco meses de interrupção, as negociações para salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015 foram retomadas em novembro em Viena entre os países negociadores (Alemanha, França, Reino Unido, China, Irã e Rússia). Depois de uma pausa de 10 dias e vários avanços no plano técnico, as conversações devem recomeçar na segunda-feira.



O pacto de 2015 afundou após a saída dos Estados Unidos em 2018, durante a presidência de Donald Trump.



As novas negociações têm como objetivo levar de volta ao acordo o governo dos Estados Unidos, que atualmente participa indiretamente, enquanto Teerã se recusa a manter conversas diretas com Washington.



De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a quantidade de urânio acumulada pelo Irã, calculada no início de novembro em 2.489,7 kg, supera em mais de 12 vezes o limite autorizado pelo acordo de 2015.



Se Teerã continuar com o desenvolvimento de suas atividades atômicas no ritmo atual, restariam apenas "algumas semanas" para salvar o pacto, disse o negociador dos Estados Unidos, Rob Malley, durante a semana.