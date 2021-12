Rússia anuncia fim das manobras perto da fronteira ucraniana

Mais de 10.000 soldados russos voltaram às suas bases após um mês de manobras no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, centro das tensões entre os dois países, informou Moscou neste sábado(25).



O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado que os exercícios de "treinamento de combate" ocorreram em vários campos militares próximos à Ucrânia: nas regiões russas de Volgogrado, Rostov, Krasnodar e na península anexa da Crimeia.



Em seu comunicado, o exército russo não especifica, entretanto, para quais bases as tropas retornaram.



"Para garantir um alto estado de alerta durante as festas nas bases militares do distrito militar do sul, unidades de guarda, reforços e forças serão designados para lidar com possíveis situações de emergência", acrescentou o comunicado.



Por mais de um mês, o Ocidente acusou a Rússia de reunir dezenas de milhares de soldados perto da fronteira com a Ucrânia, com vistas a uma possível agressão militar contra Kiev, algo que Moscou nega.