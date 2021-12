Mali nega presença de mercenários do grupo russo Wagner

O governo do Mali negou uma suposta mobilização de mercenários do grupo russo Wagner que foi condenada por 15 potências ocidentais envolvidas na luta contra o extremismo neste país.



O Executivo "desmente formalmente as acusações sem fundamento sobre uma suposta presença de elementos de uma empresa de segurança privada no Mali", afirma um comunicado.



Também exigiu a apresentação de "provas por fontes independentes" e afirmou que, da mesma maneira que há uma missão europeia, "instrutores russos estão presentes no Mali como parte do reforço das capacidades operacionais das Forças de Defesa e Segurança".



Na quinta-feira, 15 países europeus e o Canadá condenaram a mobilização de mercenários da empresa paramilitar russa Wagner no Mali e denunciaram que a mesma conta com o apoio do governo russo.



Mali é cenário desde 2012 de atividades de grupos extremistas vinculados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, um conflito que também afeta Burkina Faso e Níger.



A violência provocou milhares de mortes entre civis e militares, apesar da presença de tropas da ONU, da França e de outros países africanos.