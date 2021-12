Mais de 20 migrantes mortos em naufrágios na Grécia

Ao menos 16 migrantes morreram no mar Egeu na sexta-feira no naufrágio de uma embarcação, poucas horas depois de um acidente similar que provocou 11 óbitos, informou a Guarda Costeira da Grécia.



De acordo com as autoridades do país, a Guarda Costeira encontrou os corpos de 12 homens, três mulheres e um bebê e conseguiu resgatar 63 pessoas de após um naufrágio perto da ilha de Paros.



Esta foi a terceira tragédia do tipo desde quarta-feira no país.



Na manhã de sexta-feira, a Guarda Costeira concluiu uma operação para resgatar 90 migrantes que ficaram bloqueados ao norte da ilha grega de Antikythera, depois que o bote em que viajavam sofreu um acidente. Entre os sobreviventes estavam 52 homens, 11 mulheres e 27 crianças.



Ao menos 11 pessoas morreram na tragédia.



Na quarta-feira, um bote que transportava migrantes afundou perto da ilha de Folegandros e pelo menos três pessoas morreram. Treze foram resgatadas, mas dezenas (entre 32 e 50, segundo os sobrevivente) permanecem desaparecidas.