EUA levantará restrições de viagem impostas a países africanos

Os Estados Unidos irão suspender em 31 de dezembro as restrições de viagem impostas a oito países africanos para frear a propagação da variante ômicron do coronavírus, informou nesta sexta-feira (24) pelo Twitter um porta-voz da Casa Branca.



Atualmente, viajantes da África do Sul, Botswana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini (antiga Suazilândia), Moçambique e Malawi estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, uma decisão anunciada em 26 de novembro "com extrema cautela", lembrou a Casa Branca.



A suspensão deve-se a "duas razões essenciais", afirmou um comunicado publicado por um funcionário do alto escalão da Casa Branca.



Primeiro, porque sabe-se que "as vacinas atuais protegem eficazmente contra uma forma grave [de covid-19] relacionada à ômicron, principalmente após a dose de reforço".



E também porque "os viajantes internacionais vindos destes países não terão impacto significativo no número de casos nos Estados Unidos", onde a variante ômicron já se espalhou por todo o território.



O governo do presidente americano, Joe Biden, recebeu uma enxurrada de críticas por ter imposto e mantido as restrições de viagem que afetam somente o sul da África quando a nova variante já se propagava rapidamente por todo o mundo.