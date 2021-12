Reino Unido bate novo recorde diário de casos de covid-19

Em meio à propagação meteórica da variante ômicron, o Reino Unido registrou mais de 122.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde desde o início da pandemia.



Um dos mais atingidos pelo coronavírus na Europa, também registrou 137 mortes no mesmo intervalo - elevando o total para 147.857 -, além de 1.171 internações hospitalares. Embora este último número não tenha variado muito, continua a marcar uma tendência de aceleração da doença no território.



Cada nação do Reino Unido tem suas próprias competências em questões de saúde. Por enquanto, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia anunciaram um endurecimento das restrições que entrará em vigor após o Natal.



Já na Inglaterra, o governo de Boris Johnson resiste a impor medidas adicionais, apoiando-se em estudos que mostram um menor risco de hospitalização com a ômicron do que com a variante delta, dominante até muito recentemente.



Os especialistas temem, porém, que, apesar do menor risco de casos graves, o número de casos seja tão alto que pressione o sistema hospitalar.



Classificando esses estudos de "raio de esperança para o Natal", a diretora da agência britânica de segurança sanitária, Jenny Harries, argumentou que, em suas decisões, as autoridades levam em consideração o impacto da pandemia nos hospitais, mas também na sociedade como um todo - sobretudo, para os trabalhadores.



Em Londres, há uma semana estimava-se que uma pessoa em cada 20 já tinha covid-19. Assim, o coronavírus volta a afetar muitos setores da economia, devido ao fechamento de empresas e aos cancelamentos nos transportes.