Medidas incomuns na Europa sobre os certificados de vacinação

Os esforços na Europa para estimular a população a tomar a vacina contra a covid, com a exigência de certificados de vacinação, resultados negativos de testes, ou comprovantes de que a pessoa superou a doença, criaram uma série de regulamentações diversas e pouco habituais.



A seguir, algumas medidas em vigor, enquanto os europeus enfrentam uma nova temporada de férias de inverno com a ameaça de uma pandemia pairando sobre suas cabeças:



- "Festa de abate do porco" na R. Tcheca -



Os certificados de saúde são obrigatórios para muitos eventos públicos em toda Europa.



Na República Tcheca, as restrições afetam o "abate de porcos", uma tradição em que açougueiros visitam as casas dos clientes para fornecer carne para as refeições de Natal.



A regra estipula que agora é necessário ter um certificado de vacinação para participar das "festas de abate dos porcos", limitando a 1.000 pessoas os eventos, que geralmente têm apenas alguns membros da família presentes.



- Espaço para dançar na Inglaterra -



Na Inglaterra, os certificados são obrigatórios em casas noturnas e pubs com pista, ou "espaço para dançar".



Mas a medida é aplicada apenas a partir de 1h, o que significa que os festeiros podem chegar antes do horário sem passar pelo controle.



Os donos dos estabelecimentos são contrários a pedir aos funcionários que entrem nas pistas de dança para solicitar o certificado a partir de 1h.



- Templos protegidos na Grécia -



Assistir às missas de Natal nas igrejas gregas é um enigma. O governo decretou que as pessoas não vacinadas devem apresentar um exame com resultado negativo, ou comprovante de vacinação, para entrar nos templos.



A Igreja ortodoxa grega, na qual muitos clérigos continuam céticos a respeito das vacinas, afirmou que não pode organizar controles na entrada das igrejas.



- Política e vacinas na Letônia -



Os funcionários eleitos ficam temporariamente suspensos de suas funções, caso não tenham o certificado de vacinação na Letônia.



Até o momento, 19 vereadores foram suspensos no país báltico. Suas cadeiras são designadas temporariamente para seus rivais diretos na eleição em que saíram vencedores.



A deputada do Parlamento nacional Julija Stepanenko, cofundadora do Partido Letônia Primeiro, também foi suspensa.



- Certificado para abastecer na Lituânia -



Para entrar em um posto de gasolina na Lituânia, é necessário ter um certificado de vacinação.



A regra anterior era de que as pessoas sem certificados poderiam permanecer nos postos de gasolina apenas por 15 minutos.



Quem não tem o certificado ainda pode abastecer o carro, quando é possível pagar com cartão de crédito do lado de fora do estabelecimento.



As pessoas sem certificado na Lituânia não podem entrar em shoppings, academias, ou spas.



Também não podem entrar nos restaurantes, mas são autorizadas a comprar comida para levar, ou sentar nas áreas abertas dos estabelecimentos, algo improvável atualmente, com a temperatura de -10°C na capital do país, Vilnius.