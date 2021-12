Japão apresenta maior orçamento da história com gastos recordes de defesa

O governo do Japão apresentou o maior orçamento da história do país, que inclui gastos recordes de defesa para enfrentar as crescentes ameaças de segurança na região.



O gabinete de ministros aprovou um projeto de orçamento nacional de 107,6 trilhões de ienes (940 bilhões de dólares) para o ano fiscal 2022-23, que inclui 5,4 trilhões de ienes de gastos de defesa.



Os dois valores aumentaram de maneira constante durante a última década, para acompanhar o ritmo dos custos crescentes para servir uma população que envelhece e a busca por melhorar as capacidades militares do país.



Embora o Japão nunca tenha adotado um confinamento rígido pela pandemia de covid-19, os meses de restrições contra a vida noturna e o turismo tiveram um impacto, o que levou o primeiro-ministro Fumio Kishida a liberar bilhões de dólares para estimular a economia.



O ministério da Defesa afirma que a situação de segurança da região se tornou "muito mais grave em uma velocidade sem precedentes", com China e Coreia do Norte como ameaças.



O aumento do orçamento acontece no momento em que alguns economistas alertam para os riscos do aumento da já grande dívida pública do Japão, que supera 250% do PIB segundo o Fundo Monetário Internacional.