Petróleo tem terceira alta consecutiva, ajudada por pressões na oferta

Os preços do petróleo registraram o terceiro dia consecutivo de alta nesta quinta-feira (23), sustentados pela dissipação dos temores associados à variante ômicron do coronavírus, mas também por pressões sobre a oferta.



O barril de petróleo Brent, do Mar do Norte, para entrega em fevereiro, registrou alta de 2,07%, fechando a 76,85 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para a mesma data, fechou em alta de 1,41% a 73,79 dólares.



O mercado não funcionará na sexta-feira, véspera do Natal.



Os operadores de petróleo se tranquilizaram após as publicações científicas dos últimos dias, que indicariam que a cepa ômicron é menos virulenta do que as antecessoras, a delta em particular.



As atenções se voltaram, ao contrário, para a oferta, como consequência de uma série de notícias sobre uma possível redução da produção de petróleo.



Segundo dados divulgados por vários veículos de comunicação, os países-membros da Opep e seus aliados produziram sensivelmente menos petróleo do que o previsto.



De acordo com a Argus Media, a produção da Opep e seus associados diminuiu em cerca de 500.000 barris por dia.



A isto se soma o fechamento forçado na segunda-feira de quatro campos petrolíferos líbios por Guardas de Instalações Petroleiras (GIP), privando o mercado de mais de 300.000 barris por dia.



Na quarta-feira foi a Shell que anunciou a interrupção de suas entregas de petróleo a partir da Nigéria, o que significa 200.000 barris diários a menos.



"Os riscos para a oferta poderiam dar um apoio significativo ao mercado", segundo analistas da TD Securities.



Para Edward Moya, analista da Oanda, o WTI "deveria se situar ao redor de 70 a 75 dólares até que a Opep envie sinais sobre o que pensam fazer em sua próxima reunião".