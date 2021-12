Cerca de quinze países europeus e o Canadá condenaram nesta quinta-feira (23) a mobilização de mercenários da empresa paramilitar russa Wagner no Mali e denunciaram que contam com apoio do governo russo.



"Condenamos energicamente a mobilização de mercenários no território do Mali", destacam os países, entre eles Alemanha, França e Reino Unido, denunciando "o envolvimento do governo da Federação da Rússia no fornecimento de apoio material para a mobilização".