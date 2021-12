Recuperação da princesa Charlene de Mônaco levará 'vários meses'

A recuperação da princesa Charlene, tratada há várias semanas em um estabelecimento especializado nos arredores de Mônaco, "ainda deve levar alguns meses", afirmou nesta quinta-feira (23) o Palácio do Príncipe de Mônaco em um comunicado enviado à AFP.



"A convalescença da princesa Charlene continua de forma satisfatória e encorajadora, mas sua recuperação ainda deve levar alguns meses", explica o comunicado de imprensa, que também informa que seu marido, o príncipe Albert II, e seus filhos a visitarão no Natal.



"Assim que recuperar sua saúde, será um grande prazer que a princesa volte a compartilhar momentos de convivência com os monegascos", acrescentou o palácio, pedindo que durante este período a vida privada do casal e seus filhos seja respeitada.



A princesa Charlene voltou para Mônaco em 8 de novembro após uma longa estadia na África do Sul, país no qual cresceu e do qual tem a nacionalidade. A esposa do príncipe Albert de Mônaco, de 43 anos, sofreu uma operação sob anestesia geral no início de outubro, a última de uma série de intervenções decididas após uma infecção otorrinolaringológica.



O palácio monegasco revelou em meados de novembro que ela estava fazendo um tratamento médico no exterior, depois de sua ausência em dois eventos.



"É necessário um período de calma e descanso para a recuperação da saúde da princesa", para que se recupere de "um período de cansaço geral profundo" após um "tratamento médico (...) muito complexo nos últimos meses", afirmou o palácio em um comunicado de imprensa em 16 de novembro.



Ex-nadadora de alto nível, Charlene Lynette Wittstock, nascida em 1978 na Rodésia (agora Zimbábue), se casou com o príncipe Albert II de Mônaco em 2011.



