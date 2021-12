Peru proíbe bebidas alcoólicas em praias e rios durante as festas de fim de ano

O governo do Peru proibiu a venda e consumo de bebidas alcoólicas em praias, rios e piscinas públicas durante as festas de Natal e de fim de ano para evitar a propagação da covid-19, no momento em que o país enfrenta um aumento de casos.



"Para 25, 26 e 31 de dezembro de 2021 e os dias 1 e 2 de janeiro de 2022 fica proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas e a venta de alimentos nas praias, rios e piscinas públicas a nível nacional", anunciou o ministério da Saúde no Twitter.



A medida é parte das restrições impostas em áreas que são focos de aglomerações.



O governo também antecipou o toque de recolher, que será de 23H00 às 4H00 nos dias 24 e 31 de dezembro, e não de 1h00 às 4h00.



O governo descartou proibir o acesso às praias para pessoas não vacinadas por considerar que são espaços amplos e abertos, mas prevê capacidade limitada.



Nas praias populares de Lima, a capital com 10 milhões de habitantes, os espaços foram isolados na areia para evitar aglomeração.