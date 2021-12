Venezuela registra primeiros sete casos da variante ômicron

A Venezuela detectou os sete primeiros casos da variante ômicron do coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (22) o presidente Nicolás Maduro.



"Foram detectados os primeiros sete casos de ômicron na Venezuela (...) Era inevitável", disse Maduro.



O presidente socialista informou que os casos foram identificados em Caracas e no vizinho estado de Miranda (centro), assim como em Lara (oeste), com viajantes que retornaram à Venezuela.



Eles chegaram em diferentes voos desde a semana passada, procedentes de Panamá, República Dominicana e Espanha, via Turquia, expressou Maduro em ato transmitido pela TV estatal.



A ômicron, registrada pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro, se transmite mais facilmente do que as variantes anteriores, mas também causaria sintomas mais leves, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Estes primeiros casos nos deixam em alerta máximo" para "reforçar as medidas de prevenção e biossegurança", disse a ministra de Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez.



A variante ômicron já foi detectada em vários países da América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá.



Segundo o governo Maduro, 87% da população da Venezuela foi vacinada contra a covid-19, embora dados da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) indiquem que apenas 36% dos habitantes tenham recebido as duas doses, aproximadamente.



De acordo com cifras oficiais, questionadas por organizações como a Human Rights Watch por considerarem que omitem uma elevada subnotificação, o país de 30 milhões de habitantes registrava até a terça-feira 442.178 casos de covid-19 e 5.299 mortes.