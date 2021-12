De kpop a Taylor Swift: novo presidente do Chile é 'queridinho' dos jovens

Gabriel é ex-líder de movimento estudantil e também é popular nas redes sociais (foto: Reprodução Rede Social ) Nos últimos dias, o nome de Gabriel Boric apareceu várias vezes entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil e em tweets virais. Eleito presidente do Chile no último domingo (19/12), os comentários sobre o chileno não estão vindo apenas de perfis jornalísticos ou de analistas políticos. O presidente eleito caiu no gosto dos jovens brasileiros, principalmente pelos gostos e opiniões.

Boric será o primeiro presidente millenium da América Latina, e muita gente está se identificando com ele e torcendo por um maior espaço para políticos mais jovens no Brasil e no resto do mundo.

Além da carreira política, outras características do esquerdista chamou atenção nas redes sociais. Uma delas é por Boric ser um grande fã de música. Na adolescente, ele teve até mesmo uma banda de rock, com influências em Nirvana e Metallica.

Música é um tema frequente nas entrevistas do chileno, que planeja um maior investimento na área cultural do país. Ele fez várias participações em programas voltados para o público jovem, onde falou sobre bandas e álbuns de rock que mais escuta. Após a eleição, ele foi parabenizado por ícones do gênero, como Tom Morello, ex-integrante do Audioslave, e Roger Waters, fundador do Pink Floyd.

Fã de carteirinha de Taylor Swift

Agora mais velho, Gabriel também tornou-se um grande admirador de uma das maiores cantoras da música pop, a norte-americana Taylor Swift. O futuro presidente já tirou fotos com imagens da cantora e vestindo o mesmo cardigã customizado que Taylor usou no videoclipe da faixa Cardigan.

Mas um dos vídeos que mais viralizou nos últimos dias é uma gravação de Gabriel sendo parado por jovens chilenas que o questionam: “Você é ou não swiftie (fã da Taylor Swift)?”. Como resposta, Gabriel mostrou uma foto da cantora que leva dentro da carteira. O vídeo com esse momento já supera 750 mil visualizações apenas no Twitter.

SOCORRO! O novo presidente do Chile, Gabriel Boric, carrega uma foto da Taylor Swift no bolso do seu terno. O king é abertamente fã da loirinha

Em outras imagens que viralizaram na internet, Gabriel Boric também agradou os fãs de música coreana. Ele mostrou fotos de idols como Jeongyeon, do girlgroup Twice, e Chan e Han, do Stray Kids.

Gabriel Boric, the youngest newly elected President of Chile, is seen taking a photo with Han, Chan and Jeongyeon's photocard.



Wow, here's a new public figure stay really cool

©hwangsamericano pic.twitter.com/t7UGLMnnyK — Aisyain23 (@aisyain23) December 20, 2021



novo presidente do chile de bonezinho do misfits jogando bafo passando na sua tl

Outros internautas se identificaram com o chileno por ele ser fã de jogos online, por ter um projeto para a profissionalização e fortalecimento do futebol feminino e até descobriram que Gabriel será o primeiro presidente da América Latina com tatuagens aparentes. Gabriel é torcedor fanático do Universidad Católica e tem um projeto para a profissionalização e fortalecimento do futebol feminino.



Gabriel é torcedor fanático do Universidad Católica e tem um projeto para a profissionalização e fortalecimento do futebol feminino.

Ah! Gabriel Boric também foi eleito presidente do Chile no último domingo

Minha leitura da manhã foi descobrir que Boric, 35 anos, é o primeiro presidente do Chile millenial, fã de Taylor Swift e que tem tatuagens visíveis. Quando o fascismo cai a gente pode se preocupar com o que realmente importa, esse é meu sonho pra 2023.