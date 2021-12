Queda de reservas nos EUA impulsiona preços do petróleo

Os preços do petróleo subiram pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, após uma queda das reservas de petróleo bruto nos Estados Unidos maior do que o esperado.



O barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 1,77%, fechando a 75,29 dólares, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês subiu 2,30%, a 72,76 dólares.



Sobre as reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos, o responsável pelos contratos futuros de energia da Mizuho Securities, Robert Yawger, comentou: "Foi uma queda importante, que chamou a atenção dos especuladores."



"A forte queda das reservas de petróleo bruto foi compensada por um aumento importante dos estoques de gasolina, com uma queda significativa da demanda", explicou Matt Smith, analista petroleiro da Kpler.