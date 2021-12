Quatro pinturas roubadas pelos nazistas na França são devolvidas a seus herdeiros

Quatro obras de arte roubadas pelos nazistas na França de um cidadão judeu durante a Segunda Guerra Mundial foram devolvidas aos herdeiros legais do proprietário, anunciou nesta quarta-feira (22) o Ministério da Cultura francês.



Essas obras, que consistem em aquarelas e desenhos de artistas franceses do século XIX, foram roubadas em 1940 junto com o restante da coleção que Moise Levi de Benzion, um homem de negócios judeu, tinha em sua residência.



As obras "Paysage" ("Paisagem"), uma aquarela de Georges Michel, um desenho de Paul Delaroche chamado "Portait de femme" ("Retrato de mulher") e outro desenho com o mesmo título, de Auguste Hesse, estavam armazenados no Museu do Louvre, em Paris. "Marée basse à Grandcamp" ("Maré baixa em Grandcamp"), de Jules-Jacques Veyrassat, também estava em Paris, mas no Museu de Orsay.



A restituição dos bens pertencentes a judeus que foram expropriados pelos nazistas representam um trabalho árduo e de longo prazo. Desde 1951, e sem contar as quatro pinturas de hoje, apenas 169 obras puderam ser devolvidas as seus antigos proprietários.



Cerca de 2.200 obras estão armazenadas nos chamados "Museus Nacionais de Recuperação" (MNR) à espera de que sejam entregues a seus antigos proprietários ou herdeiros. Os MNR consistem em uma rede de aproximadamente 100 museus onde estão armazenadas as obras roubadas pelos nazistas e confiadas à França para a sua conservação.