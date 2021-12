Funcionário do Senado mexicano é detido após assassinato de candidato a prefeito

Um alto funcionário do Senado mexicano foi detido por suspeita de participação no assassinato de um candidato a prefeito em um município do estado mexicano de Veracruz (leste), informou nesta quarta-feira (22) a procuradoria local.



O detido é José Manuel del Río, secretário técnico da Junta de Coordenação Política do Senado (Jucopo), acusado de envolvimento no homicídio de Remigio Tovar, ex-candidato do partido Movimento Cidadão à prefeitura de Cazones. O crime ocorreu em 4 de junho passado.



Tovar foi executado a tiros a dois dias das eleições. Entre os detidos pelo crime está um homem identificado como Omar "N" (por lei, o sobrenome dos acusados é mantido em sigilo). Ele era seu chefe de campanha e teria conspirado para matá-lo para ficar no cargo, segundo as investigações.



Del Río, que foi duas vezes deputado federal e prefeito do município de Tecolutla (2005-2006), também em Veracruz, é considerado próximo do senador governista Ricardo Monreal, presidente da Jucopo e um dos aspirantes a suceder o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Em um vídeo postado em suas redes sociais, Monreal considerou que a captura tinha sido "armada" e que se tratava de "abuso de poder", ao mesmo tempo em que defendeu o "prestígio e a boa reputação" de Del Río.



O detido será apresentado em uma audiência preliminar perante um juiz para que defina sua situação jurídica, segundo um comunicado.



Monreal teve divergências públicas com o governador de Veracruz, Cuitláhuac García, também do partido governista Morena.



As eleições legislativas e locais de 6 de junho passado e a campanha eleitoral foram marcadas pela violência, com 102 políticos assassinados, 36 deles candidatos ou pré-candidatos a cargos locais, segundo dados da consultoria privada Etellekt.



Veracruz é um dos estados mais afetados pela violência dos cartéis do narcotráfico, que disputam seu território, estabelecido ao longo da costa do Golfo do México, assim como pelo conluio entre criminosos e autoridades.