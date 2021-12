Autoridades dos EUA aprovam venda de refinaria no sul do país à mexicana Pemex

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta quarta-feira (22) que autoridades americanas aprovaram a compra da totalidade de ações de uma refinaria que a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) opera em conjunto com a anglo-holandesa Shell no sul dos Estados Unidos.



"O governo dos Estados Unidos já autorizou a compra pela Pemex da refinaria Deer Park de Houston, Texas, da empresa Shell. É uma compra que o governo do México faz de uma refinaria, é histórico", disse o presidente em sua habitual coletiva de imprensa matinal.



A Pemex acordou em maio passado comprar 50% da participação da Shell em ações da Deer Park por 596 milhões de dólares, mas a operação devia ser aprovada por reguladores americanos.



O diretor da Pemex, Octavio Romero, esclareceu que os termos da transação não mudaram, mas informou que o México pagará 596 milhões de dólares adicionais para liquidar a dívida da refinaria, um compromisso que não tinha sido informado anteriormente.



"Planeja-se concluir a compra nas primeiras semanas de 2022", acrescentou Romero.



a Deer Park tem capacidade para processar 302.000 barris diários.



A aquisição faz parte da nova política de negócios da Pemex, proposta pelo governo de López Obrador, com vistas a produzir até 2023 todo o combustível demandado pelo país.



Com a compra da Deer Park, a construção de uma nova refinaria em Tabasco (sudeste) e a reabilitação de outra em Hidalgo (centro), o México espera aumentar sua capacidade de refino em 700 mil barris diários, explicou López Obrador.



O governo planeja, ainda, que a enorme dívida da Pemex, que atualmente soma 113 bilhões de dólares, seja reduzida em US$ 20 bilhões graças a um novo plano para administrar seus passivos, anunciado há duas semanas.



A petroleira, que perdeu 3,79 bilhões de dólares no terceiro trimestre, requer aumentar seus investimentos para reverter um prolongado declínio em sua produção, que caiu de uma média de 3,4 milhões de barris diários em 2004 para 1,7 milhão atualmente.



ROYAL DUTCH SHELL PLC