Anel cristão da época do Império Romano encontrado em Israel

Israel revelou nesta quarta-feira(22) centenas de objetos arqueológicos encontrados em escavações subaquáticas no Mediterrâneo, incluindo um anel de ouro que permaneceu debaixo d'água por 1.700 anos e que tem gravada a imagem do Bom Pastor, uma alegoria de Jesus Cristo.



Esses objetos foram descobertos nos últimos meses na costa de Cesareia, localizada entre as cidades de Tel Aviv e Haifa, onde dois navios naufragaram há 1.700 e 600 anos, respectivamente, informou a Autoridade Israelense de Antiguidades (AIA).



Nas escavações subaquáticas foi descoberto um anel de ouro octogonal, com uma gema verde com a imagem de um jovem pastor de túnica com um carneiro ou ovelha nos ombros.



Segundo Helena Sokolov, chefe de conservação de peças do AIA, a imagem do Bom Pastor, que representa Jesus Cristo como guia de seu povo, é muito rara em um anel, embora seja muito difundida na arte cristã.



As joias, em virtude de seu pequeno tamanho, teriam pertencido a uma mulher, segundo Sokolov.



Sua descoberta na costa de Cesareia faz sentido, já que esta cidade era a capital local do Império Romano no século III e seu porto era essencial na época, disse Sokolov à AFP.



"Naquela época, o cristianismo ainda vivia seus primórdios, mas era muito evidente que estava se desenvolvendo, principalmente em cidades mistas como Cesareia", acrescentou a especialista.



A Autoridade de Antiguidades também recuperou centenas de moedas de prata e bronze da época romana e outras centenas do século XIV, precisamente da era mameluca (sultanato medieval da região).



Além disso, uma pedra preciosa vermelha foi encontrada, junto com objetos de cerâmica e pequenas figuras.



AIA GROUP